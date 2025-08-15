Midyat’ta Kadriye Akkurt Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’in Midyat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Kadriye Akkurt, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, dün gece saatlerinde Zeynel Abidin Mahallesi’nde meydana geldi. Kadriye Akkurt’a, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı olarak Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akkurt, burada gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Kazanın ardından Kadriye Akkurt’un cenazesi, Yemişli Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.