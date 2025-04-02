Midyat’ta Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

OLAY YERİNE İLK MÜDAHALE

Mardin’in Midyat ilçesinde bir kamyonetin tarla içine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, Barıştepe Mahallesi’nde M.N.D. yönetimindeki 58ZC798 plakalı Fiat marka kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devriliyor.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLİYOR

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor. Sürücü ile birlikte yaralanan E.D. ve D.D., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıyor. Yaralıların durumları hakkında henüz net bilgiler yok.