Midyat’ta Kamyonet Kaza Yaptı

MIDYAT’TA POLİSE UYMAYAN KAMYONETİ SURUCU KAZA YAPTI

Olay, Mardin’in Midyat ilçesinde meydana geldi. Midyat’ın Bahçelievler Mahallesi’nde saat 19.16 sularında, polisin ‘dur’ çağrısına uymayan bir kamyonetin sürücüsü, kaçmaya çalışırken park halindeki araçlara çarptı ve bir apartmanın giriş kapısına vurdu. Kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

KAMYONETİN KAÇIŞI VE KAZA ANI

Plakası 38 GT 833 olan kamyonetin sürücüsünün kimliği henüz belirlenmedi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına karşılık vermeyen sürücü, sokak aralarında hızla manevralar yaparak kaçmaya çalıştı. Sürüş sırasında çevredeki park halindeki araçlara çarpmaya devam eden şüpheli, sonunda bir apartmanın giriş kapısına çarparak durabildi. Yaşanan olay sonucunda sürücü gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarında görüntülendi. Mahalle sakinleri, gürültüyle paniğe kapıldıklarını ve ilk başta deprem olduğunu düşündüklerini belirtti. Olay, bölgedeki güvenlik açısından kaygılara yol açtı.