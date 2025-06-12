Midyat’ta Kavga, 1 Kişi Yaralandı

GECENİN ORTASINDA ÇIKAN KAVGA TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURDU

Mardin’in Midyat ilçesinde, iki grup arasında gerçekleşen kavga sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, hızla kargaşaya dönüştü ve tekme, yumruklar ile bıçakların kullanıldığı bir kavga ortamı oluşturdu.

KAVGADA BİR KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında bir kişi, bıçak darbeleri ile yaralandı. Olayın duyulmasının ardından sağlık ve polis ekipleri, ihbar üzerine hızlıca bölgeye sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi’ne gönderildi ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme, kavganın nedenlerini araştırmak amacıyla devam ediyor.