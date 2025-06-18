Midyat’ta Piknik Tüpü Patladı

PATLAYAN PİKNİK TÜPÜ ENDİŞE YARATTI

MARDİN’in Midyat ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir’in evinin balkonunda yer alan piknik tüpü patladı. Bu patlama, binada ciddi bir endişe yarattı fakat olay sonucunda yaralanan kimse olmadı. Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesinin Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

PİKNİK TÜPÜ ALEV ALDI

Apartmanda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir’e ait olan 4. kattaki evin balkonunda bulunan piknik tüpü, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden alev alarak patladı. Patlama paniğe yol açarken, olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Yapılan ilk incelemede, patlamanın tüpün aşırı ısınmasından kaynaklandığı ifade edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Evde çeşitli hasarlar meydana gelirken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı açıklandı.