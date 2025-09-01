Midyat’ta Yeni Adli Yıl Töreni Düzenlendi

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Mardin’in Midyat ilçesinde yeni adli yılın başlangıcı nedeniyle bir tören gerçekleştirildi. Tören Midyat Adliyesi’nde yapıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, burada yaptığı konuşmada yeni adli yılın ülkeye, millete ve adalet arayışındaki tüm bireylere hayırlı olmasını diledi. Çeliker, adaletin “toplumsal barışın ve güvenin temeli” olduğuna vurgu yaparak, “Adalet, bir milletin ayakta kalmasının en güçlü temeli, toplumsal barışın en sağlam dayanağıdır. Adaletin olmadığı yerde huzur, huzurun olmadığı yerde güven olmaz. Yeni adli yılda da suçla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın haklarını korumaya ve toplumun huzurunu pekiştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde ifadeler kullandı.

YENİ ADLİYE BİNASI HİZMETE GİRECEK

Çeliker, ilçede inşaatı süren yeni adliye binasının kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti. Yeni binanın, “vatandaşların daha iyi hizmet almasına hem de yargı mensuplarının modern şartlarda görev yapmasına imkan sağlayacağını” kaydetti. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Yunus Emre Dudaklı da yeni adli yılın “ülkeye, millete ve ilçeye hayırlı olması” dileğinde bulundu.

TÖRENE KATILIM GÇEVRENİ GÖSTERDİ

Törene, Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Veysi Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı. Çeliker, konuşmaların ardından tebrikleri kabul etti.