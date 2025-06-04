Migros Deniz Market, Göcek’te Hizmette. Yılın 10. Projesi Başladı. İki Tekne, Daha Fazla Koya Ulaşıyor. 4.000 Ürün, Deniz Üstünde Sunuluyor. Müşteriler, Alışverişlerini Tekneyle Gerçekleştiriyor. Karada Bağlantısı Olmayanlar Yarar Sağlıyor

YAZ SEZONUNDA GÖCEK KOYLARINDA HİZMET

Migros Deniz Market, yaz sezonuyla birlikte Göcek koylarında faaliyet göstermeye başladı. 45 metrelik süpermarket teknesi, bu yıl ikinci küçük teknesi ‘Deniz Market Turuncu’ ile daha fazla koya ulaşarak 10. yılında hizmet ağına yenilik getiriyor. Migros, yaz aylarını Göcek koylarında geçiren müşterilere destek sunmak amacıyla geliştirdiği Migros Deniz Market projesiyle denizdeki süpermarket hizmetini sunmaya devam ediyor. Ege bölgesindeki teknelere, yatlara, adalara ve kara ulaşımı olmayan koylara haftanın 7 günü ulaşabilen Migros Deniz Market, yaz boyunca Göcek’te hizmet vermeye devam edecek.

DENİZDE SÜPERMARKET KONFORU

Yaklaşık 45 metre uzunluğa ve 168 metrekarelik satış alanına sahip Migros Deniz Market, deniz üzerindeki süpermarket konforunu müşterilerine sunuyor. İçerisinde paketli meyve-sebze, et ve şarküteri ürünlerinin yanı sıra günlük ekmek, sıcak simit ve tekstilden deniz malzemelerine kadar 4.000’in üzerinde ürün bulunuyor. Ayrıca yaz sıcağında ihtiyacı karşılayan buz gibi ürünler de teknede satışa sunuluyor. Migros Güney Ege Bölge Direktörü Ekrem Yıldız, bu projenin 10. yılına girdiğini hatırlatarak, Migros Deniz Market’in ilk olarak 2016 Temmuz ayında Göcek koylarında göreve başladığını belirtti.

İKİNCİ TEKNEYLE KAPASİTE ARTIYOR

Yıldız, “Bu projeyi Migros’un ‘ulaşılabilirlik’ vizyonunun bir parçası olarak başlattık. Bugün hala bu büyüklükteki teknemizle Türkiye’nin ilk ve en büyük deniz marketiyiz. İkinci tekneyle birlikte daha önce erişilemeyen Osmanağa, Akbükü, Kille, Büyükova, Yassıcalar Adası ve Göcek Adası koylarında hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı. ‘Deniz Market Turuncu’ adlı ikinci tekne, 18 metre uzunluğunda ve 50 metrekarelik satış alanına sahip. Yaklaşık 1.500 ürün çeşidiyle dar koylara daha rahat manevra yapacak şekilde tasarlandı. Migros Deniz Market’in içindeki raf ürünlerinin yanı sıra teknede günlük olarak üretilen sıcak börek ve ekmek gibi fırın ürünleri de mevcut. Bu ürünler, gece 21.00 – 22.00’ye kadar sıcak olarak satılıyor.

MÜŞTERİLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Müşteriler, “+90 0541 456 34 56” ve Deniz Market Turuncu teknemiz için “90 530 918 08 11” numaralı telefonları arayarak Migros botlarıyla alışverişlerini gerçekleştirebiliyor ve ürünleri kendi teknelerine ulaşabiliyor. Her iki teknede de hem ürün çeşitliliği hem de erişim kolaylığı açısından geniş bir deniz üzeri market deneyimi sunuluyor. Dileyen müşteriler, Migros Sanal Market üzerinden sipariş vererek ürünlerini doğrudan teknelerine teslim alabiliyor. Ayrıca, mağazanın konumu denizcilerin kullandığı aplikasyonlarla anlık takip edilmeye uygun olarak işlevsel. Hizmet sadece teknelerle sınırlı değil; karayla bağlantısı olmayan bölgelerde yaşayan, çalışan veya tatil yapan herkes bu marketten faydalanabiliyor. Bölgedeki restoranlar da alışveriş için Migros Deniz Market’i kullanabiliyor.