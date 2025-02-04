Migros’un İklim Projesine SBTi Onayı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE YENİ BİR DÖNEM

İyi Gelecek Planı çerçevesinde Migros’un iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yürüttüğü karbon azaltım çalışmaları, Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nden (SBTi) tam onay aldı. SBTi’nin doğrulama süreci sonucunda, şirketin uzun ve kısa vadeli hedefleri 260 kriter üzerinden değerlendirmeye alındı. 2030 karbon emisyonu azaltım hedefi ve 2050 net sıfır hedefinin tutarlılığı ile metodolojisinin doğruluğu onaylanan Migros, Türkiye’den bu onayı alabilen ilk şirket olma unvanını taşırken, dünyada 26. gıda perakendecisi oldu.

ŞİRKETİN HEDEFLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Konu hakkında değerlendirme yapan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “SBTi’dan aldığımız onayla, iyi gelecek planımızda yer alan iklim yol haritamızdaki bilimsel temelli metodolojimizin doğruluğu, yakın ve uzak vadeli karbon net sıfır hedeflerimizin tutarlılığı ve güvenilirliği dünya normunda tescillendi. Migros, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında 2026 yılı sonuna kadar toplam enerji tüketiminin 1/3’ünü kendi güneş enerjisi santrallerinden sağlamayı amaçlıyor. Bunun için de arka arkaya güneş enerjisi santralleri devreye almaya başladık. Migen iştirakimiz, bu yolda önemli yatırımlar yaparak aynı zamanda enerji verimliliğini de artırıyor.”

GİZLİ VERİLER VE SOMUT ADIMLAR

İklim değişikliği ile mücadele konusundaki çalışmaların ilerlemesi için bilimsel verilere dayanarak durumun belirlenmesi, ölçülmesi ve doğrulanmasının gerektiğine dikkat çeken Tort, geçmişte gerçekleştirilen oranların, gelecekteki somut çalışmaların kanıtı olduğunu vurguladı. “Her yıl büyüyen bir şirket olmamıza rağmen, son üç yılda doğrudan karbon emisyonları azaltma hedefimizin 1/3’ünü aştık. Bilimsel verilerle 2030 yılı sonuna kadar karbon emisyonunda toplam %42 azaltım, 2050 yılına Net Sıfır hedefleri için somut adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadelede toplu bir etki yaratmak için iş ortaklarımızla çalışıyoruz” dedi.