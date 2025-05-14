Mihail Podolyak, Putin’in İstanbul’a gelmediğini açıkladı

PUTİN’İN GELİŞİ MÜZAKERELERİN TEMELİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmemesi durumunda müzakerelerin devlet liderleri düzeyinde gerçekleştirilemeyeceğini belirtti. Podolyak, Ukrayna’nın “RBK-Ukrayna” haber ajansına verdiği bir mülakatta, İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerine dair görüşlerini paylaştı.

RUSYA İLE GÖRÜŞME İÇİN PUTİN ŞART

Podolyak, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Türkiye’de düzenlenecek müzakerelerde Putin ile yüz yüze gelmek istediğini vurguladı. “Putin yoksa kesinlikle müzakereler de olmaz.” diyen Podolyak, eğer Putin Türkiye’ye gelmezse, Ukrayna heyetinin müzakerelere katılımı hakkında yalnızca Zelenskiy’nin karar vereceğine dikkat çekti ve “Ama o zaman, kesinlikle (müzakereler) başkanlık düzeyinde olmayacak.” ifadesini kullandı. Podolyak, Zelenskiy’nin bu müzakerelerde yalnızca Putin ile görüşebileceğini belirtti ve “Yani gerçekten bazı kararlara varmak istiyorsak o zaman Putin’in orada olması gerekiyor.” dedi.