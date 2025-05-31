Mihalgazi’de Midibüs Kazası: 28 Yaralı

YARALANMALAR VE KAZA DETAYLARI

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde, otomobil sporları etkinlikleri için gerçekleştirilecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün, yoldan çıkma sonucu 28 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Serkan Ç. yönettiği 26 TF 635 plakalı midibüs, Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda yaşanan fren arızası nedeniyle kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, yaklaşık 10 metre ilerideki ağaçlara çarparak durabildi.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayın duyulmasının ardından, kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve belediye ekibi yönlendirildi. Kazada midibüste bulunan 30 kişiden 28’i yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kente bağlı hastanelere taşındı. Alınan bilgiler doğrultusunda, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ANTRENMAN SÜRÜŞLERİ İPTAL EDİLDİ

Midibüste, Eskişehir Tırmanma Yarışı’nın görevlileri yer alıyordu. Bugün yapılması planlanan antrenman sürüşleri, yaşanan kaza nedeniyle iptal edildi.