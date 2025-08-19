Haberler

Mihalgazi’de TOKİ 100 Konut Yapıyor

TOKİ PROJESİ BAŞLIYOR

Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan 2. Etap Projesi çerçevesinde 100 konut inşaatı için çalışmalar start aldı. Projenin uygulanacağı alanda zemin hazırlık ve hafriyat faaliyetleri yapılmakta. TOKİ ekiplerince proje sahasında çalışmalar devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, vatandaşların projeyi büyük bir özlemle beklediğini ifade etti. Güneş, 2. Etap TOKİ konutları ile ilgili ihale kazanan firmanın işe koyulduğunu belirtti. Başkan, projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi. TOKİ’nin 2. Etap Projesi ile bölgeye toplam 100 konutun inşası planlanıyor.

