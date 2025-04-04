Mikayla Demaiter’in Instagram Paylaşımı Büyük İlgi Gördü

KANADA’DA SOSYAL MEDYADA YILDIZLAŞIYOR

Kanadalı sosyal medya fenomene ve eski buz hokeyi oyuncusu Mikayla Demaiter, son paylaşımıyla takipçilerinin büyük beğenisini topladı. 24 yaşındaki Demaiter, Instagram hesabında beyaz bir kayak tulumu içinde çekildiği fotoğrafları, “Meleklerin gerçekten var olduğunu kanıtlayan bir dizi fotoğraf” notuyla paylaştı. Cesur kıyafeti ve dikkat çeken pozu ile topladığı beğeni sayısı 24 saat içinde 61 bini geçti.

İKONİK BİR İSİM OLARAK TANINIYOR

Instagram’da 3,2 milyon takipçisi bulunan Demaiter, “dünyanın en seksi hokey yıldızı” unvanı ile tanınmakta. Kanada Kadınlar Hokey Ligi’nde Bluewater Hawks takımının kalecisi olan sporcu, 19 yaşında yaşadığı ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle profesyonel spor kariyerine son vermek zorunda kaldı. Spor hayatının ardından sosyal medya içerik üreticiliğine adım atan Demaiter, bikini çekimleri ve çeşitli spor aktiviteleri ile takipçi sayısını hızla artırmayı başardı.

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞMURU

Paylaşımına gelen yorumlar arasında “Güzel melek”, “Seninle snowboard yapmayı çok isterdim” ve “Her zamanki gibi harika görünüyorsun” gibi ifadeler dikkat çekti. Demaiter’in sosyal medyadaki artan popülaritesi, geçmişteki buz hokeyi kariyerinden çok daha ön plana çıkmış durumda. Genç fenomen, düzenli olarak farklı spor dallarındaki yeteneğini de takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.