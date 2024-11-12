Mike Gerner Larsen’in Yakalanması Operasyonu Başarıyla Gerçekleşti

MIKE GERNER LARSEN’İN YAKALANMA OPERASYONU

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarkalı uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen, İstanbul’un Başakşehir bölgesinde düzenlenen “KUYU-38” operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin Türkiye’ye sahte bir pasaportla girdiği belirlendi. Larsen’in Türkiye’de herhangi bir suça karışmadığı için işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edilmesi gerçekleştirildi.

İSTANBUL’DA YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI

Danimarka, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle Mike Gerner Larsen hakkında İnterpol aracılığıyla bir kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu ve şüphelinin İstanbul’da olduğu belirlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucunda şüphelinin Başakşehir’de kaldığı saptandı. Operasyon sırasında Mike Gerner Larsen gözaltına alınarak, kaldığı adreste yapılan aramalarda bir tabanca ve iki sahte pasaport bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Larsen’in Türkiye’de herhangi bir suça karışmadığının ortaya çıkmasının ardından, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Danimarka tarafından çıkarılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen ‘KUYU-38’ operasyonuyla yakalandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak çalışmalar sonucunda; Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı. Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz.”