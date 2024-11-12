Mike Gerner Larsen Yakalandı, Operasyon “KUYU-38” Başarıyla Tamamlandı

MIKE GERNER LARSEN’IN YAKALANMASI

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarkalı uyuşturucu baronu Mike Gerner Larsen, “KUYU-38” operasyonuyla Başakşehir’de yakalandı. Şüphelinin Türkiye’ye sahte pasaportla girdiği tespit edildi. Larsen, Türkiye’de herhangi bir suça karışmadığı için işlemlerin ardından sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi. Danimarka’nın talebi doğrultusunda hakkında kırmızı bülten yayınlanan Larsen’in İstanbul’da olduğu belirlendi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarla şüphelinin Başakşehir’de bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Mike Gerner Larsen yakalandı. Şüphelinin kaldığı yerde gerçekleştirilen aramalarda bir tabanca ve iki sahte pasaport bulundu. Yapılan incelemelerde Larsen’in Türkiye’de herhangi bir suça karışmadığı belirlendi ve sınırdışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından, operasyon hakkında yapılan paylaşımda “Danimarka tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen İstanbul’da düzenlenen ‘KUYU-38’ operasyonuyla yakalandı. Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde Istanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Danimarka’ya kapsamlı kokain kaçakçılığı yapan ve diğer suç ortaklarıyla birlikte Danimarka’ya kokain kaçırdığı tespit edilen Mike Gerner Larsen İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yakalandı. Hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunukaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.