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Spor

Mike Tyson’dan Hayatta Kalma Mücadelesi İtirafı

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MAÇ SONRASI MIKE TYSON’DAN AÇIKLAMALAR

Tyson-Paul maçında kazanan Jake Paul oldu. Maç sonrası eski şampiyon boksör Mike Tyson, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Tyson, Haziran ayında neredeyse hayatını kaybettiğini belirterek ilginç ifadelerde bulundu.

TYSON’IN ZOR GÜNLERİ

Tyson, “Bu, kaybettiğiniz ama yine de kazandığınız durumlardan biri. Dün gece için minnettarım. Son kez ringe çıkmaktan pişman değilim. Haziran ayında neredeyse ölüyordum. 8 kan nakli geçirdim. Hastanede kanımın yarısını ve 25 kilo verdim ve sağlıklı olmak için savaşmam gerekti, bu yüzden kazandım,” dedi.

ÇOCUKLARINA VERDİĞİ MESAJ

Mike Tyson, “Çocuklarımın beni, yaşımın yarısı kadar yetenekli bir dövüşçüyle, tıklım tıklım dolu bir Dallas Cowboy stadyumunun önünde 8 raundu bitirirken görmeleri, hiçbir erkeğin istemeye hakkı olmayan bir deneyimdir. Teşekkürler,” açıklamasında bulundu.

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