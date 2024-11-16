Mike Tyson’ın Son Dövüş Tarihi Nedir?

MİKE TYSON’UN RİNGLERE DÖNÜŞÜ

Ringlerin efsane ismi Mike Tyson, boks dünyasının en unutulmaz figürlerinden biri olarak kendine yer edindi. Yıllar boyunca ringlerde gösterdiği performansla hafızalara kazınan Tyson, zaman zaman yaptığı sürprizlerle hayranlarını şaşırtmayı başarıyor. Son zamanlarda Mike Tyson’un dövüş geçmişi, özellikle de son maçı merak edilen bir konu haline geldi. “Mike Tyson en son ne zaman dövüştü?” sorusu, bugün ekranlara gelen karşılaşmanın ardından araştırılmaya başlandı. Boks tutkunları, Tyson’ın rakibiyle olan performansını büyük bir heyecanla takip etti.

SON MAÇI VE PERFORMANSI

Efsane boksör Mike Tyson, ringlerdeki performansıyla tarihe adını altın harflerle kazıdı. Uzun bir süre ara verdikten sonra, Tyson 2020 yılında yeniden ringe adım attı. “Mike Tyson en son hangi yıl, kiminle dövüştü?” sorusu da ilk kez duyulmaya başlandı. Tyson, Roy Jones Jr. ile yaptığı karşılaşma ile 15 yıllık emekliliğini sonlandırarak boks severlere unutulmaz bir nostalji yaşattı. Bu karşılaşma, sekiz rauntluk bir gösteri maçı formatında gerçekleşti ve geniş bir ilgi topladı.