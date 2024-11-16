Mike Tyson, Jake Paul Maçını Kim Kazandı?

MAÇIN GERÇEKLEŞMESİ VE BİLET FİYATLARI

Boks dünyası uzun süre bu maçı bekledi: Mike Tyson ve Jake Paul arasında yoğun bir mücadele yaşandı. Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul, büyük bir organizasyonla karşı karşıya geldi. Öncesinde bilet fiyatları ve her iki isme verilecek ücretler oldukça dikkat çekti. Peki, bu tarihi karşılaşmada kim kazandı?

İKİ FARKLI NESİLİN MÜCADELESİ

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, bu sabah canlı olarak yayınlandı. İki farklı jenerasyondan gelen bu sporcuların karşılaşması, boks tutkunlarını ekran başına kilitledi. Her iki boksör de yüksek performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Mike Tyson-Jake Paul mücadelesinin sonucunda kazanan kim oldu?

KAZANAN VE ÖDÜL MİKTARI

Mike Tyson ile Jake Paul, 16 Kasım 2024 tarihinde Texas’taki AT&T Stadyumu’nda ringe çıktı. Maçın kazananı Mike Tyson oldu.

ÖNCEDEN YAŞANAN GERİLİM VE ÖDÜL DETAYLARI

Boks maçı öncesi basın toplantısında tartıya çıkan iki boksör arasında yaşanan gerginlikte, Mike Tyson rakibi Jake Paul’a tokat attı. Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki bu tarihi karşılaşmada toplam ödül miktarı da büyük ilgi çekti. Yabancı kaynaklarda yer alan bilgilere göre, organizasyonun ödül havuzu tam 80 milyon dolar olarak belirlendi. Bu ödülün yarısı, yani 40 milyon dolar, maçı kazanan boksöre gidecek.

Jake Paul’un maç öncesi yaptığı açıklamalar, genç sporcunun bu büyük ödül için motivasyonunu gözler önüne serdi. Paul, “40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım” diyerek iddiasını dile getirdi. Ancak bu ödül sadece finansal kazançtan ibaret değil; kazanan sporcu, kariyerinde unutulmaz bir zafer elde etme şansına da sahip oldu.