Mike Tyson Ve Jake Paul Arasında Gerginlik

TIGONUN YÜKSELDİĞİ ANLAR

Boks evreninin heyecanla beklediği mücadelede, Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki gerginlik, karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artırıyor. Teksas’taki AT&T Stadı’nda gerçekleşecek bu büyük organizasyon öncesinde, tartı sırasında sahneye çıkan iki boksör arasında gerilim doruğa ulaştı.

TYSON’IN TOKADI VE ETKİLERİ

Tyson’ın Paul’a yönelik attığı tokat, hem medyada hem de sosyal platformlarda büyük yankı uyandırdı. Bu olay, boksseverlerin dikkatini çekerken, maçın heyecanını da yükseltiyor.