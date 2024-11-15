MİKE TYSON VE JAKE PAUL BOKS MAÇI

MAÇTAN ÖNCE YAŞANAN GERGİNLİK

Boks camiasında heyecanla beklenen karşılaşmada Mike Tyson ve Jake Paul arasında gerçekleşen gerginlik, maçın ilgi düzeyini daha da artırıyor. Teksas’ta bulunan AT&T Stadı’nda düzenlenecek bu büyük mücadele öncesi, tartı merasimi için sahneye çıkan iki boksör arasında tansiyon oldukça yükseldi.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ VE SONUCU

Boks tutkunları, “Peki, Mike Tyson Jake Paul boks maçı başladı mı, saat kaçta?” sorularını gündeme getiriyor. Şu an için bu karşılaşmanın detayları hakkında kesin bir bilgi yok. Ayrıca, “Mike Tyson Jake Paul boks maçını kim yendi?” sorusunun yanıtı da henüz belli olmamış durumda. Maçın sonuçları ve gelişmeleri ise boksseverler tarafından merakla bekleniyor.