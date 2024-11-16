Mike Tyson ve Jake Paul Maçı Nasıl İzlenir?

MIKE TYSON VE JAKE PAUL RINGDE BULUŞUYOR

Efsanevi ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber olarak başlayan ardından profesyonel boks kariyerine adım atan Jake Paul, AT&T Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Büyük bir merakla beklenen bu karşılaşma, nefes kesen anları izlemek isteyenlerin “Mike Tyson-Jake Paul maçı hangi kanalda, başladı mı?” sorularını gündeme taşıyor. Peki, bu heyecan dolu mücadelenin izlenebileceği yer neresi?

KARŞILAŞMA CANLI YAYINDA

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki dev boks maçı, spor tutkunları tarafından yoğun ilgiyle izleniyor. Karşılaşmanın öncesinde yaşanan gerginlik, Tyson’ın tartıda Paul’a attığı tokat ile zirveye çıktı. Mücadele, canlı yayınlanarak dünya çapında izleyicilere ulaşıyor.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı, dijital medya platformu Netflix üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Bu tarihi olay, Türkiye saati ile 08:00’de başlamış olup, sporseverler tarafından büyük bir heyecanla izleniyor. Türkiye’de bu büyük karşılaşma, sadece Netflix platformundan erişilebiliyor. 16 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen mücadele, dünya genelindeki izleyicilere online şekilde ulaşıyor.