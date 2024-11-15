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Mike Tyson ve Jake Paul Maçı Ne Zaman?

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MAÇ HEYECANI BAŞLIYOR

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile ünlü YouTuber Jake Paul’un karşılaşması için büyük bir heyecan yaşanıyor. İki ismin mücadelesi ile ilgili bilet fiyatları ve ödeme anlaşmaları sporseverler ve medya tarafından yoğun ilgi görüyor. Maçtan önceki basın toplantısında, Tyson’ın Paul’a tokat atması, gündemdeki en dikkat çekici anlardan biri oldu. Peki, bu büyük maç ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

MAÇ TARİHİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 04:00’te başlayacak. Bu heyecan verici mücadele, dijital yayın platformu Netflix üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi’nin (NFL) ünlü takımlarından Dallas Cowboys’a ev sahipliği yapan Teksas eyaletinin Arlington şehrindeki dev 80 bin kişilik AT&T Stadı’nda gerçekleştirilecek.

TOKAT ANI GÜNDEM OLDU

Kritik boks maçı öncesi yapılan basın toplantısında, Mike Tyson ile Jake Paul arasında gergin anlar yaşandı. Tartıya çıkan boksörler arasında yükselen tansiyon, Tyson’ın Paul’a tokat atmasıyla doruk noktasına ulaştı. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, sosyal medyada büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki büyük boks mücadelesinde belirlenen para ödülü, yabancı kaynaklarda 80 milyon dolar olarak ifade ediliyor. Jake Paul’un maçı kazanması durumunda 40 milyon dolar alacağı iddia ediliyor. Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, Paul, Ağustos ayında şunları söylemişti: “40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil.”

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