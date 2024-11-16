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Mike Tyson ve Jake Paul’un Kazancı MİKE TYSON ve JAKE PAUL’un Kazancı

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BOKS DÜNYASININ GEKÇİ İKİ İSMİ

Boks camiasının heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Mike Tyson ve Jake Paul mücadelesi, sadece atletik performanslarıyla değil, aynı zamanda kazananına verilecek ödül miktarıyla da dikkat çekiyor. Uzun bir aradan sonra ringe dönen Tyson ve popüler YouTuber’dan profesyonel boksöre dönüşen Jake Paul’un karşılaşması, beklenen ödüllerle spor dünyasında büyük ilgi uyandırdı. İnsanlar “Mike Tyson-Jake Paul ne kadar kazanacak?” sorusunu merak ediyor.

Mike Tyson ve Jake Paul boks maçının toplam ödül miktarı 80 milyon dolar olarak belirlendi. Bu büyük ödül havuzu, izleyicilerde ve spor camiasında heyecan yarattı. İddialara göre, Jake Paul’un galip gelmesi halinde 40 milyon dolar kazanacağı ifade ediliyor. Boks dünyasındaki bu önemli karşılaşma, sadece iki sporcu arasında değil, aynı zamanda bütçesel anlamda da dikkat çekiyor.

Bu boks maçı hakkında yapılan açıklamalar, ödül miktarının yanı sıra karşılaşmanın kapsamını da genişletiyor. Mike Tyson ve Jake Paul’un performansı, yalnızca kendi kariyerlerini değil, aynı zamanda boks sektörünün genelini de etkiliyor.

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