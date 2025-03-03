Mikey Madison’ın Kariyer ve Başarıları

KARİYERİNE ERKEN YAŞTA ADIM ATAN MADISON

Mikey Madison, 2013 yılında kısa filmlerle oyunculuk kariyerine adım atıp hızlı bir yükseliş göstermiştir. Özellikle Scream serisindeki Amber Freeman karakteri ile korku türünde kendini kanıtlayan aktris, 2024 yılında Anora filmindeki performansıyla büyük ilgi toplamış ve birçok ödül kazanmıştır. Peki, Mikey Madison kimdir?

YETENEKLERİYLE DÖRT BİR YANDA TANINIYOR

Mikey Madison, gerçek adıyla Mikaela Madison Rosberg, Amerikalı bir aktris olarak bilinmektedir. 25 Mart 1999 tarihinde dünyaya gelen Madison, özellikle Better Things dizisindeki Max Fox karakteri ve Quentin Tarantino’tan Once Upon a Time in Hollywood filmindeki Susan Atkins rolüyle tanınmaktadır. Los Angeles’ta doğmuş ve San Fernando Vadisi’nde büyümüştür. Psikolog olan ebeveynleri ve iki erkek kardeşi (birisi ikiz) ile iki kız kardeşi bulunmaktadır. Yahudi kökenli olan Madison, oyunculuk kariyerine başlamadan önce rekabetçi binicilikle ilgilenmiştir.

OYUNCULUK VE EĞİTİMİ

14 yaşında oyunculuğa yönelen Madison, yedinci sınıftan sonra evde eğitim almaya başlamıştır. Şu anda Los Angeles’ta yaşamaya devam eden Madison, vegan bir yaşam tarzını benimsemiştir. Genç yaşlardan itibaren gösterdiği disiplin ve azim, kariyerine olumlu bir şekilde yansımıştır. Madison, oyunculuk kariyerine Emeklilik ve Pani’s Box adlı kısa filmlerle başlamıştır. 2016 yılında FX kanalında yayınlanan Better Things dizisinde Max Fox karakterine hayat vermeye başlamış ve 2022’ye kadar bu rolde başarılı bir performans sergilemiştir.

BÜYÜK ÇIKIŞLAR VE ÖDÜLLER

Mikey Madison, Quentin Tarantino’nun Once Upon a Time in Hollywood filminde Manson Ailesi üyesi olan Susan “Sadie” Atkins rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrama gerçekleştirmiştir. 2019 yılında Cannes Film Festivali’nde gösterilen bu film, dünya genelinde 374,3 milyon dolar gişe hasılatı elde etmiştir. Ayrıca, Madison, Addams Ailesi adlı animasyon filminde de seslendirme yapmıştır. 2024 yılında Sean Baker’in yönettiği Anora filminde başrolde yer alan Mikey Madison, striptizci ve seks işçisi karakteriyle dikkat çekmeyi başarmıştır.

PERFORMANSI VE BAŞARI DOLU GELECEĞİ

Madison, bu filmdeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü ve BAFTA Ödülü kazanmayı başarmış, aynı zamanda Altın Küre ve SAG Ödülü’ne aday gösterilmiştir. Rolüne hazırlanırken Rusça öğrenen ve dublörlük sahnelerini kendisi gerçekleştiren Madison, Anora’nın Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanmasıyla birlikte dünya çapında büyük bir ticari başarı elde edilmesine de katkıda bulunmuştur.