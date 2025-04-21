Mikrobiyologlar Gıda Zehirlenmesine Dikkat Ediyor

SON DÖNEM GIDA ZEHİRLENME VAKALARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Gıda zehirlenmesi vakalarının artışıyla ilgili açıklamada bulunan Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, özellikle bahar ve yaz aylarının “Salmonella bakterisinin üremesi için elverişli koşullar yarattığından dikkat edilmelidir” dedi. Alver, “Bu bakteri oral yolla alındığında mide asidik içeriğine dayanıklı olanlar hızla ince bağırsağa yerleşir. Ardından ince bağırsağın geri emilim sağlayan kısmına yerleşerek hızla kolonize olmaya ve üremeye başlar” şeklinde konuştu.

SALMONELLA BAKTERİSİ NEDEN OLUR?

Salmonella cinsi bakteriler sebebiyle gıda zehirlenmesi, iyi pişmemiş tavuk, kırmızı et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalarla birlikte mayonez gibi soslar aracılığıyla bulaşabiliyor. Alver, “Bu patojen bakteri, personel ve işletme hijyeni eksikliği, iyi pişirilmemesi ve uygunsuz pişirme ile muhafaza etme koşulları gibi nedenlerden dolayı direkt ya da çapraz yollardan bulaşarak insan sağlığını tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Salmonelloz vakalarında görülen belirtiler arasında halsizlik, mide bulantısı, kusma, ateş, karın ağrısı ve kramplar bulunuyor. Alver, “İshal ve kusma ile birlikte sıvı-elektrolit kaybı yaşayan vücutta, ağız ve ciltte kuruma, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı gibi semptomlar gelişebilir. Bu nedenle Salmonelloz belirtisi yaşayan kişilerin hastaneye başvurmaları ve sıvı replasman ile antibiyotik tedavisine başlanması gerekmektedir” dedi.

DENETİMİN GIDA ZEHİRLENMELERİNDEKİ ROLÜ

Alver, gıda zehirlenmelerinin temelde tavuktan kaynaklandığını belirtti. “Havaların sıcaklamasıyla gıda zehirlenmelerinde artış gözlemleniyor. Denetlenmeyen restoranlarda, hijyenik olmayan koşullarda hazırlanan gıdalar riski artırıyor. Özellikle tavuk, et, yumurta, balık ve mayonez gibi gıdalar, Salmonelloz vakalarında önemli rol oynamakta. Bu nedenle, çalışanlara hijyen eğitimi verilmesi ve denetimlerin artırılması, bu vakaların önlenmesinde kritik öneme sahiptir” diye ekledi. Ayrıca, tüketicilerin bu artış nedeniyle tavuk yemek konusunda çekinceleri olduğunu belirterek, caydırıcı cezaların verilmesinin hem toplum sağlığını koruyacağını hem de ekonomik kayıpları önleyeceğini vurguladı.