Mikrodalga Çip, Hızlı Veri İşleme Sağlıyor

YENİ MİKROÇİP TEKNOLOJİSİ

Cornell Üniversitesi’nden araştırmacılar, hem ultra hızlı veri sinyallerini hem de kablosuz iletişim sinyallerini aynı anda işlemeyi sağlayan, düşük enerji tüketimli bir mikroçip geliştirdi. “Mikrodalga beyin” olarak adlandırılan bu teknoloji, mikrodalga fiziği ile çalışan ilk gerçek mikrodalga sinir ağı olma özelliği taşıyor. Nature Electronics dergisinde yayımlanan çalışma, silikon üzerine entegre edilmiş çipin radyo sinyali çözme, radar hedef takibi ve dijital veri işleme gibi işlemleri saniyede onlarca gigahertz hızında gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, bu işlem sırasında 200 miliwatt’tan daha az enerji tüketiyor.

YENİ YAKLAŞIM İLE VERİ İŞLEME

ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ve Ulusal Bilim Vakfı’nın desteğiyle Cornell NanoScale Science and Technology Facility içerisinde yürütülen projeye göre, bu sistem geleneksel dijital sinir ağlarının aksine saat tabanlı adım adım işlemler yerine, mikrodalga bandında analog ve doğrusal olmayan davranışlarla işliyor. Bu yöntem, veri işleme adımlarını kısaltarak hem düşük güç tüketimi hem de yüksek hız sağlıyor.

YÜKSEK DOĞRULUK ORANI

Geliştirilen çip, basit mantık işlemlerinden karmaşık veri sınıflandırmalarına kadar çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. Kablosuz sinyal türlerini sınıflandırmada yüzde 88’in üzerinde doğruluk oranı elde ederek dijital sistemlerle kıyaslanabilir bir performans sergiliyor. Ayrıca, donanım güvenliği sağlanırsa kablosuz iletişimde anomali tespiti ve düşük güç tüketimi ile akıllı saat ya da telefon gibi uç cihazlarda yerel yapay zeka modellerinin çalıştırılmasına da uygun. Araştırmacılar, teknolojinin ölçeklenebilir olduğuna ve mevcut mikrodalga ile dijital işleme platformlarına entegre edilebileceğine inanıyor.