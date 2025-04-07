Mikrofon Açık Kalınca Hakaret Etti

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISINDA KÜFÜRLÜ AÇIKLAMALAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) CHP’li Meclis Başkan Vekili Ertan Işık, ABB Meclis toplantısı esnasında mikrofonu açık unutarak partililerine hakaret etti. Işık, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’e rahmet dilemesi nedeniyle CHP’li Meclis üyelerinin kendisine bozulduğunu ifade etti.

IŞIK’IN KÜFÜRLÜ İFADELERİ

Kendisi hakkında sarf edilen eleştirilerle ilgili olarak Işık, “S***r et umrumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum.” diyerek sert bir üslup kullandı. O anlarda mikrofonun kapalı olduğuna inanan Işık, “Alparslan Türkeş konusunda bunlar (Cumhur İttifakı) bizi diyemeyecek sandı. Ben onlardan bir ileri söyledim. Bizimkilerden bozulan olmuştur. S***r et umrumda mı ya, ben onları ciddiye bile almıyorum.” şeklinde konuştu.

MECLİS SALONUNDA YAŞANANLAR

Mikrofonu açık kalan ve bu şekilde dile getirdiği sözler, Meclis salonunda açıkça duyuldu. Işık’ın bu ifadesi sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı ve gündem haline geldi.