Mikroplastikler Her Yerde Bulunuyor. 52 Bin Mikroplastik Günde Bedenimize Girebilir. Plastik Parçacıklar Sağlığımıza Zarar Verebilir. Araştırmalar Mikroplastik Etkilerini İleri İnceliyor. 2024’te Mikroplastik Alımı Altı Kat Artmış. Mikroplastik ve Kanser Arasındaki İlişkiler Araştırılıyor

MİKROPLASTİKLERİN YAŞAMIMIZDAKİ YERİ

Mikroplastikler, günümüz dünyasında neredeyse her yerde bulunuyor. Yapılan bir hesaplamaya göre, her gün insanların bedenine giren mikroplastik miktarı 52 bin olabilir. Yiyecekler, içecekler ve solunan hava, bu zararlı parçacıkları vücudumuza sokabiliyor. Beş milimetreden küçük olan mikroplastikler, tükürük, kan, anne sütü gibi vücut sıvılarında ve karaciğer, böbrek, dalak, beyin ve kemiklerimiz içinde bile tespit edilebiliyor. Bu durum, önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Mikroplastikler sağlığımızı nasıl etkiliyor?

ALIM SEVİYESİNDEKİ ARTIP

Günümüzde dünya genelinde mikroplastik alımının, tarihte görülmemiş seviyelere ulaştığı düşünülüyor. 2024’te yayımlanan bir araştırma, insan vücuduna giren mikroplastiklerin 1990’dan bu yana altı kat arttığını hesaplıyordu. Özellikle ABD, Çin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve İskandinavya’daki artış oldukça dikkat çekici. Ancak bu parçacıkların sağlığımız üzerindeki direkt etkilerini hesaplamak zor. Bu amaçla insan deneyleri gibi yöntemler kullanılıyor. Bilim insanları, 2025’te mikroplastik vererek sonuçları ölçecekleri bir deney yapmaya başladı. Deneyin lideri, Londra’daki Imperial College’dan araştırmacı Stephanie Wright, çoğumuzun bu deneyi günlük yaşamımızda gerçekleştirdiğini, sadece sonuçlarını ölçmediğimizi ifade ediyor.

DENEKLERİN GIDA VE İÇECEK KAYNAKLARI

Deneyde, büyük mikroplastik kaynakları arasında yer alan plastik poşetteki çaylar ve plastik kaplarda ısıtılan yiyecekler kullanılıyor. Deneklerden bu ürünleri tüketmeleri isteniyor. Wright, “Bunun ardından mikroplastiklerin ne kadarının bağırsaklarımız tarafından emilip kanımıza karıştığını inceliyoruz” diyor. Deneyin henüz sonuçları yayımlanmadı fakat araştırmacıların yıl sonuna kadar bunu hedeflediği belirtiliyor. Wright, kanımıza karışan mikroplastiklerin genelde küçük boyutlu olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara karşın, sağlıklı insanlara etkileri konusunda henüz yeterli çalışma yapılmadığı vurgulanıyor.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Araştırmalar, vücudumuza giren mikroplastiklerin nerelere yayıldığını ve belirli organlarda birikme olasılığını sorguluyor. Wright, “Bu parçacıkların yok edilemeyeceği varsayılırsa, kronik enflamasyon veya doku hasarı gibi sorunlara yol açabilir mi?” sorusunu gündeme getiriyor. 2024’te Çin’deki bilim insanları, eklem ameliyatı geçirmiş bireylerin kemiklerinde mikroplastikler buldu. Bu mikroplastiklerin, egzersizi zorlaştırma ihtimali üzerinde endişeler dile getiriliyor. İtalyan bir ekip ise, kardiyovasküler sorunlar yaşayan bireylerin şah damarlarında mikroplastik buldu ve “Bu durum, dolaşım rahatsızlıklarını kötüleştiriyor” denildi.

BEYİN ÜZERİNDEKİ MİKROPLASTİK ETKİLERİ

Şubat 2025’te, insan kadavralarının beyinlerinde mikroplastikler bulundu. Ölümlerinden önce bunama teşhisi konan kişilerde, diğer bireylere göre 10 kat fazla mikroplastik tespit edildi. Araştırmanın lideri, “Bu bulgu bizi şok etti” diyor. Prof. Campen, kanımızdaki plastik parçacıklarının merkez sinir sistemine ulaşabileceğinden şüpheleniyor. “Beyinde yüksek oranda lipid var, bu da beyni plastik parçalar için ideal hale getiriyor” açıklamasında bulunuyor. Hem Campen hem de İtalyan ekip, mikroplastiklerin hastalıklara neden olduğuna dair kesin bir bağlantı kurmuyorlar.

FARKLI MİKROPLASTİK TİPLERİ

Mikroplastiklerin farklı özellikte olması, hastalıklarla bağlantı kurmayı zorlaştırıyor. Örneğin, plastik şişelerdeki sularda 240 bin plastik parçası bulunabiliyor. Avusturya’daki Viyana Üniversitesi’nden araştırmacılar, “Farklı plastik türleri, farklı şekillerde ve boyutlarda parçalanıyor” diyor. Bu karmaşıklığın, araştırmalar üzerinde yarattığı zorluklar dikkat çekiyor. Ayrıca, bazı plastik parçacıklarının çevresel toksinlere bağlanabileceği ve hormon seviyelerini etkileyebileceği belirtiliyor. Nanoplastikler ise hücre zarını geçebilecek kadar küçük oldukları için daha büyük hasar riski taşıyor.

HASTALIK İLE BAĞLANTI ARAŞTIRMALARI

İtalyan araştırmacılar, mikroplastiklerin sistemik etkilere yol açarak yaşlanmayı hızlandırabileceğini düşünüyor. Özellikle düşük seviyeli enflamasyon ve DNA’ya zarar veren moleküllerin ortaya çıkmasına neden olabileceği ifade ediliyor. Bunun bağırsak kanserleri ile ilişkisi olabileceği üzerinde de geçmişte araştırmalar yapıldı. Ancak bu farklı mikroplastik türleri için her birinin hastalıklarla olan ilişkisini ortaya çıkarmak oldukça zor ve maliyetli.

GELECEK ARAŞTIRMALAR

Araştırmalar, mikroplastiklerin insan sağlığına olan etkilerinin belirlenmesine yönelik devam ediyor. Marfella’nın ekibi, insan hücrelerinden oluşturulmuş üç boyutlu organoid yapılarla toksisite seviyelerini tespit etmeye çalışıyor. “Henüz kesin bir eşik belirleyemedik ama bazı paternler öne çıkıyor” diyor. Özellikle sağlık sorunları yaşayan yaşlı bireylerin mikroplastiklere karşı savunmasız olabileceği altı çiziliyor. Astım gibi solunum hastalıkları üzerindeki etkileri de yeni alanlarda araştırılmaya başlandı.

Mikroplastiklerin sağlığına olan etkilerine dair belirsizlikler devam etmektedir. Araştırmacılar, sağlık üzerinde daha az zararlı ürünlerin üretilmesi için plastik üreticileriyle iletişim kurmayı planlıyorlar ve bunun, tasarımların gözden geçirilmesiyle mümkün olabileceğini ifade ediyorlar.