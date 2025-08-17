Mikroplastikler Her Yerde Sorun Oluşturuyor. Her Gün 52 Bin Mikroplastik Alıyoruz. Hava, Yiyecekler Ve İçeceklerden Geçiyor. Mikroplastikler Vücudumuzda Birikme Riski Taşıyor. Araştırmalar Mikroplastiklerin Sağlığı Etkileyebilir Diyor. Deneyi Yıl Sonunda Yayınlamak Hedefleniyor

MIKROPLASTİKLERİN YAYGINLIĞI

Mikroplastikler günümüzde hemen hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Yapılan hesaplamalara göre her gün ortalama 52 bin mikroplastik parçacığının bedenimize girmesi mümkün. Yiyecekler, içecekler ve soluduğumuz hava gibi çeşitli kaynaklardan bu parçacıklar vücudumuza geçiyor. Beş milimetreden daha küçük boyutta olan bu plastik parçacıkları, tükürük, kan, anne sütü ve karaciğer, böbrek gibi organlarımızda bile bulunabiliyor. Tüm bu bulgular, mikroplastiklerin sağlığımız üzerindeki olası etkilerini sorgulamamıza neden oluyor. Günümüzde dünya genelinde mikroplastik alımının hiç olmadığı kadar yüksek seviyelerde olduğu düşünülüyor. 2024’te yapılan bir araştırmada, 1990 yılından bu yana insan vücuduna giren mikroplastik miktarının altı kat arttığı belirleniyor. Özellikle ABD, Çin ve bazı Orta Doğu ile İskandinavya bölgelerinde bu artış dikkat çekiyor.

DENYSEL ARAŞTIRMALARIN ÖNEMİ

Mikroplastiklerin sağlık üzerindeki direkt etkilerini ölçmek ise zor bir süreç. İnsan deneyleri bu konuda kullanılan yöntemlerden biri. Genellikle virüslerin etkilerini incelemek amacıyla sağlıklı denekler üzerinde yapılan bu deneyler, 2025’in başlarında mikroplastik üzerine gerçekleştirilmeye başlandı. Londra’daki Imperial College’dan araştırmacı Stephanie Wright, birçok kişinin bu deneyleri her gün kendi vücutlarında yaptığına ve sadece sonuçları ölçmediklerine dikkat çekiyor. Deneylerde, plastik poşetteki çaylar ve plastik kutulardaki yemekler gibi büyük mikroplastik kaynakları kullanılıyor ve deneklerin bunları tüketmeleri isteniyor. Wright, bağırsaklarımız tarafından ne kadar mikroplastik emildiğini ölçmek için 10 saatlik bir süre zarfında deneklerden kan alarak bu parçacıkların miktarını belirleyeceklerini ifade ediyor. İlk sonuçlar henüz yayımlanmasa da, araştırmacılar yıl sonuna kadar sonuçları paylaşmayı hedefliyor.

ARAŞTIRMALAR VE BULGULAR

2024 sonunda Çinli araştırmacıların eklem ameliyatı geçiren hastaların kemiklerinde mikroplastik bulması, mikroplastiklerin sağlık üzerindeki olası etkilerini bir kez daha gündeme getirdi. Konuyla ilgili endişelerini dile getiren bilim insanları, mikroplastiklerin kas ve kemik dokusunda sorun yaratarak egzersizi zorlaştırabileceğini öne sürüyor. Aynı yılın başlarında İtalyan bir grup bilim insanı, erken seviye kardiyovasküler sorun yaşayan bireylerin şah damarlarındaki plaklarda mikroplastik bulmuştu. Bu durum, dolaşım sorunlarının kötüleşmesi ile ilişkilendirilirken, üç yıl süren takipte mikroplastik bulunan kişilerde felç, kalp krizi ve ani ölüm riskinin diğerlerine kıyasla 4,5 kat daha fazla olduğu tespit edildi. Ayrıca, Şubat 2025’te başka bir araştırma ekipleri, insan kadavralarının beyinlerinde mikroplastik bulunduğunu bildirdi. Buna göre bunama teşhisi konan bireylerin beyinlerinde diğerlerine göre 10 kat daha fazla mikroplastik varlığı tespit edildi.

MİKROPLASTİKLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Prof. Campen, bu sonuçların ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtirken, hem mikroplastiklerle bunama arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını hem de bu parçacıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini vurguluyor. Mikroplastiklerin bedenimize girmesiyle kronik enflamasyon ve doku hasarı gibi durumların oluşabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genel olarak mikroplastiklerin içerdikleri farklı türler ve özellikler nedeniyle sağlık üzerindeki etkisini belirlemek oldukça karmaşık. Örneğin, bazı plastik parçacıkları toksinleri bağlayabilirken, diğerleri hormon dengelerini etkileyebiliyor. Nanoplastiklerin ise hücre zarını geçiş gösterebildiği için daha büyük zarar oluşturma riski taşıdığı düşünülüyor.

GÜVENLİ SEVİYELERİN BELİRLENMESİ

İtalyan araştırmacılar, mikroplastiklerin kanser riskini artırabileceği ve tedavi süreçlerini olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda çalışmalar yürütüyor. Aynı zamanda Coucerio, mikroplastiklerin astım gibi solunum hastalıkları üzerindeki etkilerini değerlendirmek için hastaların balgam örneklerini incelemeyi planlıyor. Bu kapsamda, astım hastalarında mikroplastiklerin varlığı ile hava kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmak hedefleniyor. Mikroplastiklerin sağlığa olan zararını belirlemek için yapılan araştırmalar, gelecekte daha az zarar verecek alternatif ürünlerin geliştirilmesine yönelik önerilerin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Sonuç olarak, mikroplastiklerin sağlık üzerindeki etkileri üzerinde çalışan birçok araştırmacı, plastik üreticilerine daha sağlıklı alternatif ürünler geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunmayı arzuluyor.