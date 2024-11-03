Mikroplastikler Ve Anne Sütü Üzerindeki Etkiler

MİKROPLASTİKLERİN ORGANA ETKİSİ

Son yapılan araştırmalar, mikroplastiklerin vücut organlarında kritik düzeyde biriktiğini gösteriyor. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nilgün Tekkeşin, Memorial Şişli Hastanesi endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İbrahim Şahin ile Academic Hospital iç hastalıkları uzmanı Dr. Türkan Özer, bu birikimlerin yaratabileceği riskleri detaylandırıyor.

ÜREME SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Kadın hastalıkları, doğum ve perinatoloji uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, mikroplastiklerin doğurganlık üzerindeki olumsuz etkilerini vurguluyor. Beslenme ve diyet uzmanı Ceysi Kazado ise gıdalarda bulunan mikroplastiklerin tüketim ile sağlığa olan etkilerinden bahsediyor. Bu konudaki endişeler giderek artarken, “Anne sütünde görüldü” verileri, durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.

MİKROPLASTİKLERİN TANIMI

Mikroplastikler, doğada parçalanamayan ve çok küçük parçalara dönüşen plastiklerdir. Nanoplastikler ise, bu mikroplastiklerin daha da küçülecek şekilde parçalanmış halleri olarak tanımlanıyor. Giderek daha fazla araştırma, bu küçük parçacıkların insan sağlığı üzerindeki çeşitli etkilerini ortaya koyuyor.