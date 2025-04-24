Milan’dan Galatasaray’a Kiralık Morata!

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Alvaro Morata’nın Galatasaray’a kiralık transferi sonrası bazı sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Bola’da yer alan bilgilere göre, İspanyol futbolcu Morata’nın sezon sonunda Milan’a geri dönme ihtimali bulunuyor. İspanyol yıldızın, gelecek sezon Galatasaray’da yeterince süre bulacağından emin olmadığı vurgulanıyor. Bu durum nedeniyle Morata’nın, İtalyan ekibi Milan’a geri dönme olasılığı gündeme geliyor.

performansı değerlendirildi

Sarı-kırmızılı formayla 10 maça çıkan Morata, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiliyor. Bu sayıların, Morata’nın geleceği üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.