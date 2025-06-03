Milan, Luka Modric’i İstiyor!

MODRIC’İN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

İstanbul – Real Madrid’in efsane orta saha futbolcusu Luka Modric, 13 yıllık İspanyol takımı macerasını sonlandırdı ve serbest oyuncu statüsüne geçti. 39 yaşında olan Hırvat yıldız, kariyerine Avrupa’da devam etme amacı taşıyor. İtalyan gazeteci Matteo Moretto’nun duyurusuna göre, Milan, Modric’i kadrosuna katma yönünde adımlar atıyor.

MİLAN’IN TEKLİFİ

Milan’ın Sportif Direktörü Igli Tare, Modric ile doğrudan görüşerek transfer teklifini sundu. Serie A’nın köklü kulübü, Hırvat oyuncunun tecrübesi ve liderliğinden yararlanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Milan’ın Modric için 1+1 yıllık sözleşme önerdiği ve yıllık 4 milyon euro maaş teklif ettiği bilgisi ortaya çıktı. Ancak Modric, kararını aceleye getirmeyi planlamıyor. Altın Top sahibi yıldız, ailesiyle istişare ederek geleceği hakkında karar verecek.

DİĞER TEKLİFLER VE GELECEK PLANLARI

Modric’in Suudi Arabistan ve MLS’ten de teklifler aldığı ve Avrupa’da kalmaya eğilimli olduğu bildiriliyor. Fanatik, Hırvat oyuncunun Milan’ın proje ve hedeflerinden etkilendiğini ifade ederken, Inter Miami ve Al-Nassr gibi kulüplerin de Modric’in ilgisini çektiği belirtildi.