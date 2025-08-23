Milan, Merih Demiral’i İstiyor

AL AHLI’DAN SÜRPRİZ TALİP

Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral için beklenmedik bir talip ortaya çıktı. Corriere della Sera’nın haberine göre; Serie A takımı Milan, savunma oyuncusu Malick Thiaw’ı Premier Lig ekibi Newcastle United’a gönderdiği için bu bölgeye transfer çalışmalarını hızlandırdı.

MİLAN, MERİH’İ İSTİYOR

İtalyan kulübünün Al Ahli forması giyen Merih Demiral’ı kadrosuna dahil etmeyi planladığı belirtildi. Haberde, Suudi Arabistan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Merih’in Avrupa’ya geri dönmeye istekli olduğu ve İtalya Ligi’ne yeniden dönebilirken de dikkat çekildi.

POTANSİYEL PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al Ahli’de 44 maçta forma giyen Merih, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik bir başarı gösterdi.