Milan satıldı

İtalyan ekibi Milan’ın Amerika Birleşik Devletleri’nden RedBird Capital Partners isimli şirkete satıldığı öğrenildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 1,2 milyar euro karşılığında ABD’nin RedBird Capital Partners şirketine satıldı.

İtalya Serie A’da bu sezon şampiyonluğa ulaşan Milan, ABD’li şirket RedBird Capital Partners’e satıldı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, kulübün satışı için Elliott Advisors ile RedBird Capital Partners arasında anlaşma imzalandığı bildirildi.

Elliott’ın kulüpteki azınlık hissesi ve yönetim kurulundaki koltuklarını koruyacağı anlaşmaya göre, yeni sahipliğe geçiş eylül ayına kadar tamamlanacak.

RedBird Capital Partners Kurucusu Gerry Cardinale, internet sitesinde yer alan açıklamasında, “Milan tarihinin bir parçası olmaktan ve kulübün İtalya, Avrupa ve dünya futbolunun tepesine dönüşünde rol oynamaktan onur duyuyoruz. Milan’ı ileriye taşımak için kulüp, yönetim ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla uzun vadeli ortaklık yapmak için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.