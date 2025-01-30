Milan Skriniar Fenerbahçe’ye Kiralanıyor

MİLAN SKRINIAR İÇİN MUTLU HABER

Fenerbahçe’ye Milan Skriniar konusunda sevindirici bir gelişme Almanya’dan geldi. Devre arası transfer döneminin hızlı takımı olan Fenerbahçe, Skriniar ile ilgili önemli bir adım attı ve 50 milyon euroluk bonservis müjdesi aldı. Bu gelişmeler, transferin detaylarını merak edenler için oldukça heyecan verici.

Fenerbahçe’nin Talisca’yı duyurmasının ardından gözler Skriniar transferine çevrildi. Almanya’nın Leipzig kulübü, PSG’den Xavi Simons’un bonservisini almak için harekete geçti. Sky haberine göre, Alman takımı 21 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu miktar, bonuslarla birlikte 80 milyon euroya kadar yükselebiliyor. Fransız kulübü, kiralık oyuncu kotasını yeniden açtığı için Milan Skriniar’ı resmi olarak Fenerbahçe’ye kiralayabilecek.

Milan Skriniar, Fenerbahçe forması giymek için sabırsız olduğunu dile getirdi. Özellikle Göztepe maçındaki Kadıköy atmosferine hayran kaldığını belirten Skriniar, bu deneyimi tekrar yaşamak için can attığını ifade etti. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, “Skriniar’ın transferi çok yakında açıklanacak. PSG, kiralık oyuncu sayısındaki problemi çözmeye çalışıyor. Oyuncunun sağlık kontrolüyle ilgili bir sorun yok” diyerek transfer sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.