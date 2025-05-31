Milan Skriniar Fenerbahçe’yi Güzel Hatırlayacak

Skriniar’IN AÇIKLAMALARI, TARAFTARLARI KAFAYA KARIŞTIRDI

Milan Skriniar, PSG’den Fenerbahçe’ye ara transfer döneminde kiralık olarak geçtikten sonra Konyaspor maçının ardından bazı açıklamalarda bulundu. Geleceği konusunda belirsizlik yaşayan Skriniar, Fenerbahçe’deki performansı ve geleceği hakkında düşündüklerini aktardı. “Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu” sözleriyle başlayarak, geçirdiği zamanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti. “Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi” dedi. Bununla birlikte, takımın sezonu hakkında da düşüncelerini paylaştı. “Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe’yi hep güzel hatırlayacağım” şeklinde konuştu.

DŽEKO VE TADIĆ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in takımdan ayrılması hakkında yorumda bulunan Skriniar, “Kendileri gerçekten büyük oyuncu ve profesyonel, çok yakın arkadaşlarım. Onlarla iletişim halinde olacağız” dedi. Arkadaşlarına en iyisini dileyen Skriniar, “Onlara en iyisini diliyorum. Bir sonraki adımlarında da keyif almalarını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

VEDA MI, GÜZEL HATIRALAR MI?

Skriniar’ın “Fenerbahçe’yi güzel hatırlayacağım” sözlerine yanıt veren muhabir, “Bu bir veda açıklaması mı?” sorusunu yöneltti. Skriniar, “Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatırlar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı” açıklamasını yaptı. Sezonun sona erdiği ve milli takım ile tatile çıkacağını belirterek, “Şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili” şeklinde konuştu.