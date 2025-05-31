Milan Skriniar, Fenerbahçe’yi Güzel Hatırlayacak

TRANSFER DÖNEMİNDEN SONRAKİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’ye ara transfer döneminde kiralık olarak katılan Milan Skriniar, Konyaspor maçının ardından gerçekleştirdiği açıklamalarda, taraftarların kafasını karıştıracak ifadeler kullandı. Future’sı konusunda belirsizlik yaşayan Skriniar, Fenerbahçe’nin genel performansını değerlendirirken önemli noktalara değindi. “İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi,” diyerek hissettiklerini aktardı. Ancak sezon sonunda şampiyonluk elde edememiş olmaları, Skriniar için bir hayal kırıklığı oluşturmuş. “Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe’yi hep güzel hatırlayacağım” ifadeleriyle sezonu değerlendirdi.

VEDA SÖZLERİ VE GELECEK PLÂNLARI

Edin Dzeko ve Dusan Tadic’in takımdan ayrılmasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Skriniar, “Kendileri gerçekten büyük oyuncu ve profesyonel, çok yakın arkadaşlarım. Onlarla iletişim halinde olacağız. Onlara en iyisini diliyorum. Bir sonraki adımlarında da keyif almalarını umut ediyorum” dedi. Bu sözlerle birlikte, takım arkadaşlarıyla olan bağının önemini vurgulamış oldu. Yayıncı kuruluş muhabirinin “Bu bir veda açıklaması mı?” sorusuna karşılık olarak, “Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatıralar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı,” şeklinde cevapladı.

SEZON SONU PLÂNLARI

Skriniar, sezonun bitişinin ardından milli takım kampına katılacağını ve ardından ailesiyle tatil yapmayı planladığını belirtti. Bu süre zarfında kulüple geleceği hakkında görüşmeler yapacaklarını ifade etti. “Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili,” diye konuştu. Bu durumu, Fenerbahçe taraftarları için daha da gizemli kılıyor.