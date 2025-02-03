Milan Skriniar: Fenerbahçe’yi Seçtim, Atmosfer Harikaydı

FENERBAHÇE’DE YENİ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosuna Milan Skriniar’ı ekledi. Skriniar, kulüp televizyonunda yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına katıldı ve transfer süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Fenerbahçe taraftarını çok beğendiğini belirten Skriniar, stadyumdaki atmosferin etkileyici olduğunu ifade etti.

TARAFTAR DESTEĞİ HİSSİMİ ARTIRDI

Skriniar, “90 dakika boyunca taraftarlarımızın desteğini hissettim. Harika bir atmosfer yarattılar” diyerek, taraftarların maç boyunca kendisine ünlü bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Oyun serüveninin bu denli destekleyici bir ortamda geçmesi, futbolunsaki kariyerinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.