Milan Skriniar, Transfer İddialarını Reddetti

FENERBAHÇE’DE YENİ DÖNEM

Fenerbahçe, geçen sezon devre arasında kiraladığı Milan Skriniar’ın bonservisini PSG’den aldı ve 4 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli ekip, tecrübeli oyuncuyu takım kaptanı olarak atadı. Milli maçlar sırasında Milan Skriniar, Milan News’e açıklamalarda bulundu.

TRANSFER İHTİMALLERİ

Bu yaz Milan’a transfer olma iddiaları üzerine sorulan soruya Skriniar, “AC Milan ile hiç konuşmadım. Kulüple hiçbir iletişimim olmadı. Menajerim bile bundan habersizdi. Hiçbir şey imkansız değildir. Asla, asla deme. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe’de dört yıllık sözleşmem var ve orada mutluyum. İnsanlar beni seviyor ve taraftarlar harika. Ayrıca kulüple iyi bir ilişkim var” ifadelerini kullandı. 30 yaşında olmanın getirdiği farkındalıkla, “İstikrarı yeniden yakaladım ve mutluyum. Performansım da gelişti ve devam etmek istiyorum. Zaman çok çabuk geçiyor. Aktif bir transfer piyasasında herkes genç oyuncular istemekte, fakat İstanbul’da çok mutluyum ve burada hala çok şey yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

DERBİ KARŞILAŞTIRMASI

İtalya ve Türkiye’deki derbileri karşılaştıran Skriniar, Türkiye’deki taraftarların çok enerjik olduğunu vurguladı. “Fener-Galatasaray büyük bir derbi, ama Fenerbahçe – Trabzonspor taraftarları için daha çılgın bir atmosfer sunuyor. Ancak, San Siro bir stadyum ve bir tarih. Her zaman ekstra bir şeyler sunuyor” dedi. Yalnızca kendi evinde derbi oynadığını da ekleyen Skriniar, “Ama artık nihayet ligde İstanbul derbisini oynayabildiğim için mutluyum” diye belirtti.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Milan Skriniar, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Bu performansı ile takımının savunma gücüne önemli katkılarda bulundu.