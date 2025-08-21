Milano Havalimanı’nda Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI VE GÖZALTINA ALMA KONUSU

İtalya’nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı’nda, bir yolcunun çöp kutusunu ateşe vermesi sonucu yangın meydana geldi. Olay, Terminal 1’deki 13 numaralı kapı yakınında gerçekleşti. Yangın çıkaran yolcu, daha sonra elindeki çekiçle giriş işlemi ekranlarını parçalayarak durumun ciddiyetini artırdı. Güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilen bu yolcu, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE TERMINALİN BOŞALTILMASI

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, tedbir amacıyla terminali boşalttı. Bu durum, yolcular arasında panik yaratırken, güvenlik kontrolleri sonrası terminaldeki faaliyetlerin normale döndüğü bildirildi. Olayın ardından yolcuların güvenliği için tüm önlemler alındı, yangının büyümeden kontrol altına alındığı ifade edildi.