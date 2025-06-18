Milanovic, İsrail’i Suç Çetesi Olarak Gördü

HRVATİSTAN CUMHURBAŞKANI İSRAİL HAKKINDAŞI GÖRÜŞLERİNİ BELİRTİYOR

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirdiği bir kültürel etkinlikte İsrail ile İran arasındaki gerginliklere dair önemli açıklamalarda bulundu. Milanovic, “İsrail birçok yıldır olduğu gibi şu anda da dilediği gibi hareket ediyor. Bu durum tamamen açık. Böyle bir devletle ve yönetimiyle iş yapılmamalı” görüşünü dile getirdi. Ayrıca, cumhurbaşkanı, İsrail’in mevcut yönetiminin “bir suç çetesi” tarafından yönlendirildiğini ve bu çetenin dünyayı savaşa sürüklemek istediğini savundu.

SUÇLULARIN İSİMLERİYLE ANILMASI GEREKİYOR

Milanovic, şu anki duruma dikkat çekerken, “Ne yazık ki bu durumu sürdürürken Washington’ın desteğine sahipler. Birileri küresel bir çatışma istemekte. Bu durumu zorbalık, kurnazlık ve ABD silahlarıyla gerçekleştiriyorlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca Hırvatistan’ın Filistin devletini tanıması gerektiğini de sözlerine ekledi. Holokost’un suçluluğunu üstlenmediğini belirten Milanovic, “100 yıl önce olan Holokost’un sorumluluğu bana ait değil. Bugünkü Hırvat siyasetinden kimseye de ait değil” dedi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNE CEVAP VERİYOR

Cumhurbaşkanı, “Suçlular, layık oldukları isimlerle anılmalı ve İsrail’in mevcut yönetimindeki bazı kişiler suçludur” sözleriyle İsrail’in politikalarına açıp açıp sürdürülen eleştirileri savunmaya devam etti. Milanovic, “Buradaki İsrail Büyükelçiliği veya Dışişleri Bakanlığı ne derse desin, bu durum benim için hiç anlam taşımıyor” dedi. Geçmişte de İsrail’in özellikle Filistin’deki eylemlerini eleştiren Milanovic, artık İsrail’e karşı olumlu bir tutum sergilemediğini vurguladı. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu ocak ayında yaparak yüzde 75 oranında rekor oyla yeniden seçilen Milanovic, bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor.