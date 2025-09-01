Milas’ı Güçlendiren Sosyal Yatırımlar Artıyor

SON YILLARDAKİ SOSYAL YATIRIMLAR

Milas köylerinde son zamanlarda eğitimden altyapıya, kültürden çevreye kadar birçok sosyal yatırım göze çarpıyor. Okul ve öğretmen lojmanı tadilatları, ilkokul öğrencilere yapılan kırtasiye yardımları, su ve yol altyapısı gibi projelerle bölgeye destek veren Yeniköy Kemerköy Enerji, geçtiğimiz bir yıl içerisinde sosyal etki alanındaki köylere yaklaşık 10 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladı. Yeniköy Kemerköy Enerji, sağladığı istihdam ve yatırımlarla Milas’ta köyden kente göçü durdurarak kırsal kalkınmaya katkı sunuyor. Çalışanlarının yüzde 85’i Milaslı olan bu şirket, yaklaşık 3 bin çalışanı ve aileleriyle birlikte 100 bin kişilik bir ekosistemin geçim kaynağını oluşturuyor.

BÖLGE EKONOMİSİNE SAĞLANAN KATKI

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, “Bölge ekonomisine sadece tedarik zinciri aracılığıyla aylık 210 milyon TL, yıllık bazda ise 2,5 milyar TL katkı sağlıyoruz” diye aktardı. Eroğlu, “Bizim için asıl değer, bölge halkının yaşamına dokunabilmek. Sosyal projelerle sadece bugünü değil, Milas’ın geleceğini de güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadesinde bulundu.

KÖYLERE YAPILAN SOSYAL DESTEKLER

Yapılan açıklamaya göre, son bir yılda bölgedeki köylere yapılan sosyal desteklerin tutarı 10 milyon TL’yi buldu. Bu kaynaklar, okul ve öğretmen lojmanlarının onarımı, kırtasiye yardımları, köylerin su ve yol altyapısına yönelik projeler, tarımsal sulama imkanları, kültürel etkinliklere sponsor olmalar ve arkeolojik kazılara sağlanan destekler gibi alanlarda kullanıldı. 2025 yılı itibarıyla Bozalan’dan Çamköy’e, Çiftlikköy’den Türkevleri’ne kadar birçok köyde okulların ve öğretmen lojmanlarının tadilatı gerçekleştiriliyor.

EĞİTİME VE SOSYAL HAYATA YATIRIM

Son üç yıldadır bölgede bulunan 15 köy ilkokulunda toplam 750 öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca köylerdeki öğretmen lojmanlarının yenilendiğini aktaran Eroğlu, “Yalnızca ekonomiye katkı sağlamakla kalmıyor, köylerin sosyal hayatına ve eğitime de yatırım yapıyoruz. Öğretmenlerimizin tadilatları tamamlanan lojmanlarında daha iyi şartlarda yaşamaya başlamaları, çocukların daha iyi şartlarda eğitim alması bizim için en büyük motivasyon kaynağı” dedi.

ÇEVRE YATIRIMLARI VE KRİZ YÖNETİMİ

2014 yılından bu yana Milas Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen arkeolojik kurtarma kazılarına yaklaşık 9,1 milyon dolar kaynak aktaran şirket, aynı zamanda Başkent Üniversitesi Keramos yüzey araştırmalarına da sponsor destek sağlıyor. 2024 yazında bölgede meydana gelen 20’den fazla orman yangınına doğrudan müdahale eden şirket, bu yangınların büyümesini engelleyerek Milas için hayati bir süreç yönetti.

Tüm bu yatırımlar, köy halkının kendi topraklarında kalarak yaşamlarına devam edebilmesi için önemli bir fırsat sağlıyor. Şirketin sağladığı istihdam, ekonomik katkılar ve sosyal desteklerle köylüler göç etmek yerine kendi topraklarında yaşamlarına devam edebiliyor.