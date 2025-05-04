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Milas’ta, 13 Yıl Hapis Ceza, Yakalandı

FİRARI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Muğla’nın Milas ilçesinde, 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı’nın aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, üç ayrı suçtan 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve A.D. olarak tanımlanan 30 yaşındaki şahsın ilçe sınırları içinde bulunduğu belirlendi.

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortak gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, Gürçamlar Mahallesi’nde saklanan hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan A.D., yasal işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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