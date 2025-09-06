Milas’ta Araç Devrilmesi: 2 Ölü

OLAYIN DETAYLARI

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen bir kazada, bir otomobilin şarampole devrilip ağaca çarparak suça uğraması sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Şu an sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 48 ABM 05 plakalı otomobil, Kıyıkışlacık Mahallesi Üçyol mevkisinde kaza yaptı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kaza ile ilgili ihbarın yapılmasının ardından, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda, otomobil içerisinde bulunan Ali K. ve Ozan O. isimli şahısların hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yaşamını yitiren kişilerin cenazeleri, Milas Devlet Hastanesi morguna transfer edildi.