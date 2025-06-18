Milas’ta Araçlar Çarpıştı, 1 Yaralı

TRAFFİK KAZASINDA YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Muğla’nın Milas ilçesinde otomobil ve motosiklet arasındaki çarpışma sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, 19 Mayıs Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki otomobil ile motosiklet, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Bu çarpışma nedeniyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralanarak olay yerinde kaldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.