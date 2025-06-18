Haberler

Milas’ta Araçlar Çarpıştı, 1 Yaralı

TRAFFİK KAZASINDA YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Muğla’nın Milas ilçesinde otomobil ve motosiklet arasındaki çarpışma sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, 19 Mayıs Bulvarı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki otomobil ile motosiklet, henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Bu çarpışma nedeniyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralanarak olay yerinde kaldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Anısına Etkinliğe Katıldı. Çok Sayıda İsmin Yer Aldığı Programda. Genç Hukukçulara Verges’in Kitabını Önerdi. Fethi Gemuhluoğlu ile Gençlik...

Prof. Dr. Nabi Avcı, Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Grubu etkinliğinde genç hukukçularla anılarını paylaşıp, Gazze'deki soykırıma ilişkin önemli çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Haberler

Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu, 2 Gözaltı

Atakum'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 gram sentetik madde ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.