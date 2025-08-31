Milas’ta Av Yasağı Töreni Yapıldı.

AV YASAĞI SONRASI TÖREN DÜZENLENDİ

Muğla’nın Milas ilçesinde, av yasağının sona ermesi dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Güllük Mahallesi’ndeki balıkçı barınağında düzenlenen törende, sezonun bereketli geçmesi için dualar edildi. Davetlilere balık ekmek ikram edilirken, dalış timleri deniz dibi temizliği etkinliği yaptı. Ayrıca, denize balık yavrusu bırakıldı.

BAKANA GÖRE DENİZLERİ KORUMAK GÖREVİMİZ

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, törendeki konuşmasında balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. Denizlerin korunması için ciddi bir çaba içinde olduklarını belirten Mete, “Bu vatan bizim ve ilelebet bizim olmaya devam edecek. Üç tarafı denizlerle çevrili yeşil vatanımızın bir parçası olan mavi vatanı korumak ve gelecek nesillere bırakırken temizliğine dikkat etmek bizlerin görevidir. Bu sebeple üzerimize düşeni yapmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Balıkçılarımıza iyi bir sezon diliyorum, ağları balıkla dolsun diyorum.” dedi.

İSTİHDAM BAĞLAMINDA ÖNEMLİ RAKAMLAR

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas’ta yaklaşık 5 bin kişinin denizden geçimini sağladığını, bakanlığın belirlediği kurallara uyulmasının sürdürebilirlik açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ise Muğla’nın 1480 kilometrelik kıyı şeridiyle ülkenin en değerli avlak sahalarına sahip illerinden biri olduğunu aktardı.

DESTEK ÖDEMELERİ VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Yeni barınak planlamalarının devam ettiğini ifade eden Baydar, “Balıkçılarımızın adeta ikinci evi olan balıkçı barınaklarımız da bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Milas, Bodrum, Datça ve Marmaris ilçelerimizde toplam 13 balıkçı barınağı mevcuttur. 2021 yılından itibaren başlattığımız deniz dibi temizlik çalışmalarını her yıl eş zamanlı olarak sürdürüyor, denizlerimizi daha temiz, daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz.” dedi. Baydar, 2025 yılında küçük ölçekli balıkçılara 8,5 milyon lira destek ödemesi yapılacağını belirtirken, balon balığı avlayan balıkçılara ek destek sağlanacağını da ifade etti. 2025 yılı itibarıyla 285 bin yavru balığın deniz ve iç sularla buluşturulduğunu ve yıl sonu hedeflerinin yarım milyonu aşmak olduğunu belirtti.

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birlik Başkanı Ramazan Özkaya, su ürünleri sektöründen dolaylı dolaysız 450 bin kişinin geçimini sağladığını ve balıkçıların Türk halkına taze balık ulaştırmak için büyük özveriyle çalıştığını ifade etti. Etkinlik, kısa bir tekne turuyla sona erdi.