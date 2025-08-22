Milas’ta B.K. Tüfekle Süne’yi Vurdu

OLAYIN DETAYLARI

Muğla’nın Milas ilçesinde, 43 yaşındaki Kezban Süne, cadde üzerinde pusu kuran B.B. isimli kişi tarafından tüfekli saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olay, saat 19.30 sularında, İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, cadde üzerinde bekleyen ve kimliği B.K. olarak öğrenilen şüpheli, Süne’yi görünce çantasından bir tüfeği çıkararak kadına iki kez ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Süne, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan silahı olay yerinde bırakıp kaçtı.

POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Silah sesleri çevrede oldukça fazla endişe yarattı ve olayın ardından çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kezban Süne’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Süne’nin av tüfeğiyle göğüs ve karın bölgesinden vurulduğu tespit edildi. Olay yeri ve çevresinde kapsamlı bir araştırma başlatıldı. Süne’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede yapılan araştırmalar sonucu bir av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş buldu. Ayrıca, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtları da incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde, B.K. isimli şüphelinin av tüfeği çantasıyla bölgede beklediği, ardından saldırıyı düzenleyerek kaçtığı belirlendi. Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.