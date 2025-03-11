Milas’ta Diyaliz Aracı Uçuruma Yuvarlandı

DİNİZ ARAÇ KAZASI SONUCU CAN KAYBI VE YARALILAR

Muğla’nın Milas ilçesinde bir diyaliz aracının uçuruma düşmesi sonucunda bir kişi yaşamını yitiriyor. Olayda beş kişi de yaralanıyor. Edinilen bilgilere göre, Akçakaya Mahallesi’nde seyreden diyaliz servisine ait minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlanıyor.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin alınmasının ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Araçta bulunan Ali Aydın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan beş kişi ambulanslarla hastaneye götürülüyor. Kazayla ilgili soruşturma çalışmaları devam ediyor.