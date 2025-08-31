Milas’ta Düğün Konvoyu Kaza Yaptı

TRAFFİK KAZASI VE YARALANMALAR

Muğla’nın Milas ilçesinde bir düğün konvoyu sırasında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza, Bahçeburun Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyundaki bir otomobil, karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti nedeniyle her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

AÇILAN SORUŞTURMA VE YARDIM EKİPLERİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahale yaparak onları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi. Kazanın nedenleriyle ilgili soruşturma çalışmaları sürüyor.