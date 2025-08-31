Haberler

Milas’ta Düğün Konvoyu Kaza Yaptı

TRAFFİK KAZASI VE YARALANMALAR

Muğla’nın Milas ilçesinde bir düğün konvoyu sırasında meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kaza, Bahçeburun Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, düğün konvoyundaki bir otomobil, karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti nedeniyle her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

AÇILAN SORUŞTURMA VE YARDIM EKİPLERİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahale yaparak onları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi. Kazanın nedenleriyle ilgili soruşturma çalışmaları sürüyor.

Battalgazi’de Silahlı Kavga, 3 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı çatışma ile sonuçlandı. Saldırıda üç kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Bafra’da 3 Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Bafra'da üç otomobilin karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

