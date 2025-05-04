Milas’ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

MUĞLA’DA SUÇLULUKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Muğla’nın Milas ilçesinde, 3 ayrı suçtan hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Elde edilen bilgilere göre, ekipler, 30 yaşındaki A.D. isimli şahsın Milas’ta bulunduğunu tespit etti.

OPERSYON SONUCU YAKALAMA GERÇEKLEŞTİ

JASAT ekipleri, “Ölçme, seçme ve yerleştirme başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet, bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçları nedeniyle 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiyi, Gürçamlar Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan A.D., gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, Muğla ilinin suçlularla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.