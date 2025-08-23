Haberler

Milas’ta İki Kaza, Bir Ölü

TRAİFİK KAZALARI NEDENİYLE CAN KAYBI VE YARALILAR

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. İlk kaza, Milas-Yatağan karayolu üzerindeki Menteş Mahallesinde gerçekleşti. Burada iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mestan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİNCİ KAZA AYRI BİR İLÇEDE MEYDANA GELDİ

İkinci kaza ise Ören-Milas yolunda meydana geldi. Bu kaza, Bağdamları Mahallesinde bir TIR ile otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti ve bu kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ambulans ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına taşındı. Milas’ta yaşanan bu üzücü olaylar, bölgede trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Haberler

Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.