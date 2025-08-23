Milas’ta İki Kaza, Bir Ölü

TRAİFİK KAZALARI NEDENİYLE CAN KAYBI VE YARALILAR

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. İlk kaza, Milas-Yatağan karayolu üzerindeki Menteş Mahallesinde gerçekleşti. Burada iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mestan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİNCİ KAZA AYRI BİR İLÇEDE MEYDANA GELDİ

İkinci kaza ise Ören-Milas yolunda meydana geldi. Bu kaza, Bağdamları Mahallesinde bir TIR ile otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti ve bu kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar, 112 ambulans ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına taşındı. Milas’ta yaşanan bu üzücü olaylar, bölgede trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.